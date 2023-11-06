Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку

Державний секретар США Ентоні Блінкен вчора здійснив неоголошений візит до Іраку.

Про це повідомляє СNN.

Блінкен зустрічався з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані в Багдаді.

Їх зустріч тривала більше години.

Блінкен також відвідав посольство США, де провів брифінг щодо загрози об’єктам Сполучених штатів.

"Нам потрібно й надалі не допускати ескалації цього конфлікту, його поширення на інші території та інші театри. Сполучені Штати відповіли, і ми продовжуватимемо відповідати на атаки проксі Ірану, щоб захистити наш персонал у регіоні, персонал, який знаходиться тут, в Іраку та Сирії, щоб допомогти запобігти відродженню ІДІЛ.

Ми зробимо все необхідне, щоб стримувати і, як я вже сказав, відповідати на будь-які атаки", - заявив держсекретар.

На виступі перед журналістами після зустрічі в Іраку в неділю, Блінкен сказав, що його дискусія з прем’єр-міністром була хорошою і продуктивною, Блінкен додав, що він чітко дав зрозуміти, що напади підтримуваних Іраном збройних формувань на персонал США є абсолютно неприйнятними.

Також вони обговорили забезпечення того, щоб конфлікт у Секторі Гази не поширився.

Нагадаємо, що державний секретар США вже втретє їде до Ізраїлю.