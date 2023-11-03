Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен прибув в Тель-Авіві в супроводі новопризначеного посла США в Ізраїлі Джека Лью. І це вже третій віз візит Держсекретаря до Ізраїлю після нападу Хамас 7 жовтня.

"Планую обговорити з ізраїльським урядом триваючу кампанію проти терористичної організації Хамас і кроки, які необхідно вжити для захисту цивільного населення" - заявив Блінкен.

Він також хоче обговорити, як і під час минулих поїздок, питання заручників, яких утримує Хамас, і запобігання ширшому регіональному конфлікту.

Потік гуманітарної допомоги і виїзд цивільного населення будуть ще однією ключовою темою розмов Блінкена в Ізраїлі.

Третім пріоритетом візиту Держсекретаря США - обговорення наступного дня – як ми можемо створити умови для тривалого, стійкого миру, міцної, стабільної безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців.

Перший візит Блінкена до Ізраїлю відбувся через 5 днів після аткати Хамас. Тоді він зустрітив з вищими посадовими особами Ізраїлю, щоб обговорити подальше посилення військової підтримки.