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Блогера, який у Харкові плюнув поліцейському в обличчя, затримали

Йому загрожує до 3 років тюрми
Поліція затримала дніпропетровського блогера Vitos Dnepr й оголосила йому про підозру за погрозу патрульному. Напередодні він конфліктував з поліцейським у Харкові й плюнув йому в обличчя, знімаючи це на відео.
Блогера, який у Харкові плюнув поліцейському в обличчя, затримали Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Про це повідомили в пресслужбі департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, зазначає Громадське.

На одній із вулиць Харкова патрульні зупинили автомобіль марки Mersedes, який рухався без номерних знаків. За словами правоохоронців, під час перевірки документів водій авто почав проявляти зневагу до працівників поліції, принижувати, погрожувати та використовувати нецензурну лайку. 

Усе це відбувалося у присутності групи людей, яка приїхала «підтримати» блогера та фіксувала конфлікт на відео. А коли один з патрульних наблизився до порушника, той плюнув поліцейському в обличчя, йдеться в повідомленні.

За декілька днів правоохоронці встановили та затримали 37-річного блогера Віталія Санжакова. За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, блогера затримали 16 грудня у Дніпрі.

З його автівки вилучили газові балончики, елементи поліцейського одягу, автомобільні номери іноземної реєстрації та проблискові маячки, заборонені для вільного обігу.

Прокуратура Харківської області повідомила чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Дніпропетровський блогер Віталій Санжаков уже близько 5 років знімає конфлікти з поліцією і викладає на свої сторінки в соцмережах в Instagram та YouTube. В описі його сторінок зазначається: "Зустрічі з поліцією викликають страх? Я покажу, як отримувати задоволення від цих зустрічей". 

Як пишуть місцеві ЗМІ, у січні 2021 року блогера Vitos Dnepr уже затримували через керування авто в стані наркотичного сп'яніння. Тоді він нібито намагався втекти від поліції.

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17 12 2021 12:09
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