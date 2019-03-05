Блогери, актори, студенти: 3000 людей подали заявки на конкурс спікера Зеленського

ТОП-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему

На електронну адресу HR-департаменту команди новообраного президента Володимира Зеленського надійшло понад 3000 резюме на конкурс на посаду речника.

"Наразі на електронну адресу HR-департаменту команди Володимира Зеленського прийшло понад 3 тисячі резюме - від звичайних людей, які хочуть взяти участь у конкурсі і відчувають упевненість у своїх комунікаційних здібностях", - йдеться у відповіді прес-служби Зеленського на запит, інформує "Українська правда".

За даними прес-служби, серед кандидатів - професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти профільних факультетів і актори.

У тому числі, серед претендентів широко відомі в українському суспільстві особистості.

При цьому команда Зеленського не називає прізвищ відомих кандидатів.

Спікер президента, за даними прес-служби, повинен володіти як мінімум трьома мовами, а саме українською, російською й англійською мовою, мати досвід роботи в журналістиці або публічній діяльності, бути працездатним і готовим працювати цілодобово.

Крім того, спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути адаптованим до динамічної роботи, бути креативним, а також мати почуття гумору.

У прес-службі зазначають, що конкурс на цю посаду буде проходити в кілька етапів.

ТОП-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему.

Оцінювати роботи кандидатів будуть експерти з роботи з персоналом та члени команди Зеленського. Після цього, за результатами творчого етапу, буде сформований ТОП-10 найкращих з найкращих, з якими буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Зеленський.

Всі фіналісти конкурсу обов'язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами.

При цьому організатори конкурсу не відповіли на питання, яка заробітна плата буде у речника президента.

Нагадаємо, що новообраний президент Володимир Зеленський не оголосить кандидатури на посади голів Служби безпеки України, Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Генштабу та інших посад до інавгурації.