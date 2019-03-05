Блогери, актори, студенти: 3000 людей подали заявки на конкурс спікера Зеленського
"Наразі на електронну адресу HR-департаменту команди Володимира Зеленського прийшло понад 3 тисячі резюме - від звичайних людей, які хочуть взяти участь у конкурсі і відчувають упевненість у своїх комунікаційних здібностях", - йдеться у відповіді прес-служби Зеленського на запит, інформує "Українська правда".
За даними прес-служби, серед кандидатів - професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти профільних факультетів і актори.
У тому числі, серед претендентів широко відомі в українському суспільстві особистості.
При цьому команда Зеленського не називає прізвищ відомих кандидатів.
Спікер президента, за даними прес-служби, повинен володіти як мінімум трьома мовами, а саме українською, російською й англійською мовою, мати досвід роботи в журналістиці або публічній діяльності, бути працездатним і готовим працювати цілодобово.
Крім того, спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути адаптованим до динамічної роботи, бути креативним, а також мати почуття гумору.
У прес-службі зазначають, що конкурс на цю посаду буде проходити в кілька етапів.
ТОП-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему.
Оцінювати роботи кандидатів будуть експерти з роботи з персоналом та члени команди Зеленського. Після цього, за результатами творчого етапу, буде сформований ТОП-10 найкращих з найкращих, з якими буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Зеленський.
Всі фіналісти конкурсу обов'язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами.
При цьому організатори конкурсу не відповіли на питання, яка заробітна плата буде у речника президента.
Нагадаємо, що новообраний президент Володимир Зеленський не оголосить кандидатури на посади голів Служби безпеки України, Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Генштабу та інших посад до інавгурації.
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