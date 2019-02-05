Зеленський не оголосить кандидатури голів СБУ, ГПУ, МЗС та інших до інавгурації, - член штабу

"Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це повинно бути"

Новообраний президент Володимир Зеленський не оголосить кандидатури на посади голів Служби безпеки України, Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Генштабу та інших посад до інавгурації.

Кандидатури озвучать, коли команда зайде в Адміністрацію президента й зможе перевірити певну інформацію щодо претендентів на посади, розповів сценарист "Слуги народу" та член команди Зеленського Юрій Костюк в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа - назвати цю людину, а інша - призначити. Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це повинно бути - перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія", - пояснив Костюк.

"Також нам здається, що повинна бути перевірка не лише спецслужб, але й з боку громадськості. Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати", - додав він.

Також, у Зеленського розповіли, як у нього з’явилась ідея дебатів на стадіоні.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія на засіданні 30 квітня встановила та оголосила офіційні результати чергових виборів Президента України, новим главою держави обрано Володимира Зеленського.

Новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.