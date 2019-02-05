У Зеленського розповіли, як у нього з’явилась ідея дебатів на стадіоні
"Володимир казав: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. В кінці березня "Квартал" поїхав Україною з концертами. І пам'ятаю, був концерт у "Дніпро-арені", ми стояли за кулісами, спустився Володимир і каже: "Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні", - розповів cценарист "Слуги народу" Юрій Костюк в інтерв’ю "Українській правді".
Також сценарист серіалу розповів, як у команди Зеленського виникла ідея записати відео-запрошення на дебати.
"Ще перед першим туром у нас виникла ця історія. Рішення записати відео-запрошення на "Олімпійському" народжувалося вже у цій будівлі (у штабі Зеленського), в обід придумали – вже зранку записали", - зазначив Костюк.
За його словами, у команді Зеленського "На 90% думали, що (Порошенко – ред) відмовиться".
Також Костюк розповів, як Зеленський готувався до дебатів.
"До дебатів Зеленський готувався зі своїм штабом. Можна сказати, що він готувався до них впродовж всієї кампанії, тут майже щодня відбувалися експертні наради з усіх можливих питань. І так чи інакше це також прокачка. Перед самими дебатами Володимир мав просто сісти, самостійно систематизувати інформацію і власне готуватися до запитань опонента", - розповів Костюк.
Нагадаємо, у вечері 19 квітня Порошенко та Зеленський зустрілись на дебатах на "Олімпійському" і провели першу публічну очну дискусію. Після цього Порошенко поїхав у студію Суспільного на дебати передбачені законом, Зеленський туди їхати відмовився.
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