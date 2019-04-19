Дебати на Олімпійському: НАЖИВО Захід на стадіоні заплановано на одну годину - з 19:00 до 20:00. Чинний президент Петро Порошенко прийшов на стадіон за 10 хвилин до початку дебатів

Кандидати в Президенти України організували на стадіоні НСК "Олімпійський" передвиборчу зустріч у форматі дебатів.

Після цього Петро Порошенко планує вирушити в студію UA:Першого на офіційні теледебати. Штаб Володимира Зеленського вже заявив, що їхній кандидат не приїде. У такому випадку Порошенко може використовувати всю відведену годину - з 21:00 до 22:00 на свою агітацію.

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