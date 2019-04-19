Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА ВІДЕО

Дебати на Олімпійському: НАЖИВО

Захід на стадіоні заплановано на одну годину - з 19:00 до 20:00. Чинний президент Петро Порошенко прийшов на стадіон за 10 хвилин до початку дебатів
Кандидати в Президенти України організували на стадіоні НСК "Олімпійський" передвиборчу зустріч у форматі дебатів.
Дебати на Олімпійському: НАЖИВО

Після цього Петро Порошенко планує вирушити в студію UA:Першого на офіційні теледебати. Штаб Володимира Зеленського вже заявив, що їхній кандидат не приїде. У такому випадку Порошенко може використовувати всю відведену годину - з 21:00 до 22:00 на свою агітацію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2019 18:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.