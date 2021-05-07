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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Блокчейн може сприяти боротьбі зі зміною клімату - ООН

Фахівці Програми ООН з довкілля (ЮНЕП) вважають, що блокчейн-технологія може відіграти важливу роль у боротьбі з кліматичною кризою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини ООН. 

По-перше, блокчейн-технологія - це прозорий і надійний спосіб обліку інвестицій в "зелені" проєкти, а також заходів, які країни приймають для скорочення шкідливих викидів.

По-друге, блокчейн може сприяти більш активному використанню поновлюваних джерел енергії, таких як вітер і сонце. Оскільки такі джерела за своєю природою непостійні і децентралізовані, технологія блокчейна може стати платформою для більш ефективного управління ними та створення нових ринків "чистої" енергетики.

"ООН має продовжувати експериментувати в сфері блокчейнів. Якомога більше ми експериментуємо, тим більше ми дізнаємося про цю технологію", - вважає представник ЮНЕП Мінанг Ачария.

Як відомо, блокчейн - це вид бази даних. З англійської назва перекладається як "ланцюжок блоків". У ній містяться записи про здійснені угоди, або транзакції, причому видалити ці записи не можна, можна лише додати нові. У цьому основна відмінність блокчейна від звичайних баз даних. Ще один важливий принцип технології блокчейна - відсутність єдиного контролера - система керується багатьма учасниками.

Нагадаємо, що NASA створює "Обсерваторію системи Землі" для боротьби зі змінами клімату

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05 07 2021 17:33
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