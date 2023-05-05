Блокування росією ракетних систем HIMARS ускладнює військові зусилля України – CNN

Використання росією засобів радіоелектронної боротьби не було настільки поширеним, як очікувалося.

Останніми місяцями росія все частіше перешкоджає мобільним ракетним системам американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди, щоб виводити з ладу свою систему наведення на ціль GPS, щоб змусити ракети промахнутися по цілях.

Про повідомляє CNN.

Реактивні системи середньої дальності сприймалися як те, що змінило ситуацію в конфлікті, і вони відігравали ключову роль з моменту, коли вони прибули в Україну минулого літа, включно з минулорічним наступом, який дозволив Україні повернути значну частину території, окупованої росією.

Але останніми місяцями ці системи стали менш ефективними через інтенсивне блокування з боку росіян, повідомили CNN п’ять американських, британських і українських джерел, що змусило американських і українських чиновників знайти способи налаштувати програмне забезпечення HIMARS для протидії російським перешкодам.

"Це постійна гра в кішки-мишки" щодо пошуку засобів протидії перешкодам, – сказав представник Пентагону, – лише щоб потім змусити росіян протидіяти цим заходам. І незрозуміло, наскільки ця гра стійка у довгостроковій перспективі.

Зважаючи на очікуваний контрнаступ, рішення, які допоможуть українським військам досягти значного прогресу, стають ще більш пріоритетними.

Перешкоди GPS можуть впливати й на інші "розумні" боєприпаси США, такі як високоточні артилерійські снаряди Excalibur, що випускаються з гаубиць, і бомби, що скидаються з повітря, які називаються JDAM.

Електронна боротьба ведеться обома сторонами по лінії фронту, де є активність безпілотників, які використовуються для спостереження та в партнерстві з артилерійським націлюванням. Обладнання також можна встановити на будь-якому предметі або навколо нього.

Залежно від місця та сили перешкод, ракета все ще може стартувати та завдати успішного удару зі значними пошкодженнями. На додаток до GPS-наведення, ракети мають інерціальну навігаційну систему, яка не є сприйнятливою та залишається точною, хоча й не такою точною, як при наведенні за GPS-координатами.

Використання росією засобів радіоелектронної боротьби не було настільки поширеним, як очікувалося, коли росія вперше вторглася, але вони використовували їх від початку війни. Це звичайна частина сучасної війни, яка може бути дешевою та легкою у виконанні. Це очікувано, тому увагу зосереджено на способах "розбавити" вплив.

Але оскільки російські підрозділи, в основному, зупинилися на українських фронтах і застрягли на оборонних позиціях, російські війська все частіше використовують свої системи встановлення перешкод для протидії HIMARS.

Окрема, але пов’язана з цим проблема для України полягає в тому, що росіяни перемістили частину свого обладнання далі та поза межами досяжності систем HIMARS, радіус дії яких становить близько 80 км.

Британський чиновник визнав, що після того, як HIMARS було вперше представлено, вимоги, навчання та додаткове обладнання змінилися в міру розвитку електронних перешкод росії.

"Глушіння – це як погода чи місцевість, це те, що трапляється, з чим вам доводиться мати справу", – сказав він. Проте, додав він, HIMARS залишається "дуже корисною частиною комплекту".

Нагадаємо, США продовжать зосереджувати увагу на збільшенні постачань Україні засобів протиповітряної оборони. У Білому домі зазначили, що за останні три дні комплекси ППО, які українські військові отримали від Заходу, збили більшість ракет, запущених армією рф.