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Блокування росією українського зерна – це ляпас країнам Африки – Австрія

20 липня 2023, 16:28
Блокування росією українського зерна – це ляпас країнам Африки – Австрія
Фото: yugopolis.ru
Вихід рф з Чорноморської зернової ініціативи і блокування українських портів із погрозами топити всі кораблі, які прямують туди, є ляпасом країнам Африки та всім іншим країнам, які залежать від українського зерна.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Про це повідомляє Укрінформ

"Відверто кажучи, я повинен сказати, що цинізм російської сторони не має собі рівних. Це – діаметральне протиріччя з тим наративом, який вони поширюють. Це – ляпас країнам Афркики і інших регіонів, які залежать від цього зерна", – сказав Шалленберг. 

За його словами, Євросоюз робив російській стороні ряд пропозицій з метою задоволення її "легітимних вимог", але росія не пішла назустріч.

"Була можливість, була гнучкість, але не з російського боку… Я думаю, що цілком зрозуміло, що ми маємо ситуацію, коли москва цинічно використовує голод як зброю, а також бомбардує головні порти – це реакція", – підкреслив він.

Шалленберг вважає, що з боку ЄС немає жодних санкцій щодо продовольства чи зерна з росії.

Нагадаємо, що раніше Боррель заявив, що росія спричиняє глобальну продовольчу кризу, відмовляючись від "зернової угоди".
РосіяАвстріязерно

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