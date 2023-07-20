Блокування росією українського зерна – це ляпас країнам Африки – Австрія
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Відверто кажучи, я повинен сказати, що цинізм російської сторони не має собі рівних. Це – діаметральне протиріччя з тим наративом, який вони поширюють. Це – ляпас країнам Афркики і інших регіонів, які залежать від цього зерна", – сказав Шалленберг.
За його словами, Євросоюз робив російській стороні ряд пропозицій з метою задоволення її "легітимних вимог", але росія не пішла назустріч.
"Була можливість, була гнучкість, але не з російського боку… Я думаю, що цілком зрозуміло, що ми маємо ситуацію, коли москва цинічно використовує голод як зброю, а також бомбардує головні порти – це реакція", – підкреслив він.
Шалленберг вважає, що з боку ЄС немає жодних санкцій щодо продовольства чи зерна з росії.Нагадаємо, що раніше Боррель заявив, що росія спричиняє глобальну продовольчу кризу, відмовляючись від "зернової угоди".