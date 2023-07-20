Боррель: росія спричиняє глобальну продовольчу кризу, відмовляючись від "зернової угоди"

У тому числі причиною є атака на українські порти.

Вихід росії із зернової угоди та її атаки на портову інфраструктуру України, які тривають третій день поспіль, призведуть до серйозної продовольчої кризи у світі, заявив у четвер голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Про це пише Reuters.

За його словами, саме рф несе відповідальність за труднощі із продовольчим забезпеченням, які виникнуть у світі внаслідок призупинення експорту українського зерна через Чорне море.

"Ми вже знаємо, що це призведе до великої продовольчої кризи у світі", — сказав Боррель журналістам у четвер перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Боррель також звинуватив росію в навмисному нападі на склади із зерном в Україні. За його словами, ще більше поглибить кризову ситуацію.

Зазначимо, що під час ракетної атаки на порти Одеської області 19 липня в зерновому терміналі порту Чорноморськ було знищено 60 тисяч тон зерна, яке мали відправити з України ще кілька тижнів тому.

Нагадаємо, 17 липня росія заявила про припинення дії "зернової угоди", яка проіснувала майже рік. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.