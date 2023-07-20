Боррель: росія спричиняє глобальну продовольчу кризу, відмовляючись від "зернової угоди"
Вихід росії із зернової угоди та її атаки на портову інфраструктуру України, які тривають третій день поспіль, призведуть до серйозної продовольчої кризи у світі, заявив у четвер голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.
Про це пише Reuters.
За його словами, саме рф несе відповідальність за труднощі із продовольчим забезпеченням, які виникнуть у світі внаслідок призупинення експорту українського зерна через Чорне море.
"Ми вже знаємо, що це призведе до великої продовольчої кризи у світі", — сказав Боррель журналістам у четвер перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.
Боррель також звинуватив росію в навмисному нападі на склади із зерном в Україні. За його словами, ще більше поглибить кризову ситуацію.
Зазначимо, що під час ракетної атаки на порти Одеської області 19 липня в зерновому терміналі порту Чорноморськ було знищено 60 тисяч тон зерна, яке мали відправити з України ще кілька тижнів тому.
Нагадаємо, 17 липня росія заявила про припинення дії "зернової угоди", яка проіснувала майже рік. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.