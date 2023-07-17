Зеленський: Готові продовжувати постачання зерна і без рф

Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

Україна готова продовжувати дію "зернової угоди".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров у Facebook.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – росія, Туреччина, ООН. Тому, коли росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", – сказав Зеленський.

Він дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди.

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу російської федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об'єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", – зазначив президент.

Він додав, що навіть без росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати "зерновий коридор".

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – підкреслив Зеленський.

Як відомо, сьогодні у кремлі заявили про припинення дії "зернової угоди" нібито через невиконання умов.

Країна-агресор росія відкликає гарантії безпеки судноплавства у Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення "зернової угоди".