Без участі росії Чорноморська зернова ініціатива припиняє своє функціонування з 18 липня, зазначили у МРЗ рф.

Країна-агресор росія відкликає гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення "зернової угоди".

Про це повідомляє МЗС рф, пише ЄП.

"Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря та розформування СКЦ у Стамбулі. Без участі росії Чорноморська ініціатива припиняє своє функціонування з 18 липня", – йдеться у повідомленні.

У росії вкотре повторили свої тези про те, що Захід не виконує нібито обіцяних домовленостей щодо експорту російського аміаку, не перепідключає "Россельхозбанк" до системи SWIFT тощо. Загалом рф висуває п'ять різних умов.

При цьому у москві допускають поновлення роботи "зернового коридору".

"Якщо ж у західних столицях реально дорожать Чорноморською ініціативою, то нехай серйозно замисляться над виконанням своїх зобов'язань та реальним вилученням з-під санкцій російських добрив та продовольства. Тільки за умови отримання конкретних результатів, а не обіцянок та запевнень росія буде готова розглянути відновлення угоди", – заявили у МЗС рф.

Як відомо, сьогодні у кремлі заявили про припинення дії "зернової угоди" нібито через невиконання умов. Тим часом на світових біржах почали зростати ціни на пшеницю.