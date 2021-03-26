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Блокування Суецького каналу щодня коштує світу понад 9 мільярдів доларів

Близько 5,1 мільярда доларів товарів знаходиться у західному напрямкові, ще 4,5 мільярда - у східному
Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, блокує трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня - на розблокування можуть піти тижні.
Блокування Суецького каналу щодня коштує світу понад 9 мільярдів доларів Фото: Економічна правда

Судно Evergreen блокує рух одним із найбільших транспортних шляхів світу в обидва напрямки, повідомляє "Економічна правда". Так, близько 5,1 мільярда доларів товарів знаходиться у західному напрямкові, ще 4,5 мільярда - у східному. 

Експерти кажуть, що на підняття судна можуть знадобитися тижні попри усі зусилля наразі. За оцінками видання Lloyd's List, у сукупності у заторах знаходяться вже понад 160 суден, зокрема 24 танкера з нафтою.

У спробах уникнути зупинок, кораблі змінюють курс до мису Доброї Надії на південній околиці Африки. Проте цей шлях займає значно більше часу та додає понад 5,6 тисяч кілометрів до маршруту, або 12 днів.

Єгипет також відкрив стару частину каналу, аби дещо розвантажити затори, доки рухомість судна не відновлять.

В середньому щодня Суецьким каналом проходить близько 50 суден, або близько 12% світової торгівлі. Зокрема маршрут є особливо важливим для торгівлі нафтою, адже дозволяє транспортувати нафту та зріджений газ з Близького сходу до Європи. Канал забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією та Європою.

Нагадаємо, що нафта дорожчає через заблокований Суецький канал

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26 03 2021 17:42
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