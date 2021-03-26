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Нафта дорожчає через заблокований Суецький канал

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $59,31 за барель
Ціни на нафту зросли більш як на 1% у п'ятницю, 26 березня, після чотивідсоткового обвалу напередодні на тлі побоювань, що через гігантський контейнеровоз, який перекрив рух кораблів через Суецький канал, знизиться рівень пропозиції сировини та продуктів нафтопереробки.
Нафта дорожчає через заблокований Суецький канал Фото: theuticashale.com

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $62,59 за барель, що на $0,64 (1,03%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $59,31 за барель, що на $0,75 (1,28%) вище за рівень на момент закриття попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $61,95 і $58,56 відповідно.

Застряглий контейнеровоз блокує рух Суецьким каналом, однією з найбільш завантажених у світі морських трас транспортування нафти, світлих нафтопродуктів, зерна та інших товарів між Азією і Європою.

Напередодні офіційні особи зупинили всі судна, що заходять у канал, а рятувальна компанія заявила, що на звільнення контейнеровоза, що сів на мілину, можуть знадобитися тижні.

"Побоювання з приводу дефіциту пропозиції зросли, оскільки Суецький канал залишається заблокованим гігантським судном. Це переважило побоювання з приводу слабкого попиту через обмеження в Європі і Азії", - сказав Сатору Йошида, аналітик із сировинних товарів Rakuten Securities.

За даними компанії Kpler, що займається відстеженням танкерів, з 39,2 млн бар./доб. (б/д) від загальної морської торгівлі сирою нафтою в минулому році 1,74 млн б/д пройшло через Суецький канал. Крім того, каналом проходить 1,54 млн бар. нафтопродуктів на добу, таких як бензин і дизельне паливо. Це становить близько 9% морської світової торгівлі.

Країни Європи вводять нові обмеження для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, що, швидше за все, послабить попит на паливо в регіоні. У Німеччині, найбільшій економіці зони євро, спостерігається найбільший стрибок захворюваності з січня.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,94 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 61,69 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($61,95).

Нагадаємо, що напередодні нафта дешевшала через локдауни в Європі

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26 03 2021 10:52
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