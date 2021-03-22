Нафта дешевшає через локдауни в Європі
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $64,24 за барель, що на $0,29 (0,45%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $61,21 за барель, що на $0,21 (0,34%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $64,53 і $61,42 відповідно.
Німеччина планує продовжити режим антивірусного блокування на п'ятий місяць. Це пов'язано з тим, що кількість нових заражень COVID-19, за заявою влади, може викликати перевантаження місцевих лікарень.
"Реальність така, що ми все ще далекі від повного відновлення попиту. Головною опорою для нафтового ринку сьогодні є рекордно високі рівні відключених видобувних потужностей", - сказав Стівен Іннес, головний стратег Axi з глобальних ринків.
Організація країн-експортерів нафти і її союзники здійснили безпрецедентне скорочення виробництва в рамках угоди ОПЕК+, щоб збалансувати глобальні ринки після того, як попит на паливо впав на тлі пандемії COVID-19.
Тим часом, користуючись зростанням світових цін на нафту енергетичні компанії США посилюють бурову активність. Кількість бурових установок для видобутку нафти і газу, ранній індикатор майбутнього видобутку, минулого тижня зросли на дев'ять одиниць, до 411 од. Це є найвищим показником з квітня 2020 року повідомила нафто-сервісна компанія Baker Hughes Co у своєму п'ятничному звіті.
Кількість бурових установок зростала останні сім місяців і за цей час збільшилася майже на 70% з рекордного мінімуму в 244 од., зафіксованого в серпні минулого року.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,95 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 64,13 долара за барель, що на 40 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,53).
Нагадаємо, що за підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%
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