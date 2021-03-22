Нафта дешевшає через локдауни в Європі

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $61,21 за барель

Ціни на нафту знизилися у понеділок, 22 березня, через побоювання з приводу падіння попиту на паливо у зв'язку з новими карантинними обмеженнями в Європі.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $64,24 за барель, що на $0,29 (0,45%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $61,21 за барель, що на $0,21 (0,34%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $64,53 і $61,42 відповідно.

Німеччина планує продовжити режим антивірусного блокування на п'ятий місяць. Це пов'язано з тим, що кількість нових заражень COVID-19, за заявою влади, може викликати перевантаження місцевих лікарень.

"Реальність така, що ми все ще далекі від повного відновлення попиту. Головною опорою для нафтового ринку сьогодні є рекордно високі рівні відключених видобувних потужностей", - сказав Стівен Іннес, головний стратег Axi з глобальних ринків.

Організація країн-експортерів нафти і її союзники здійснили безпрецедентне скорочення виробництва в рамках угоди ОПЕК+, щоб збалансувати глобальні ринки після того, як попит на паливо впав на тлі пандемії COVID-19.

Тим часом, користуючись зростанням світових цін на нафту енергетичні компанії США посилюють бурову активність. Кількість бурових установок для видобутку нафти і газу, ранній індикатор майбутнього видобутку, минулого тижня зросли на дев'ять одиниць, до 411 од. Це є найвищим показником з квітня 2020 року повідомила нафто-сервісна компанія Baker Hughes Co у своєму п'ятничному звіті.

Кількість бурових установок зростала останні сім місяців і за цей час збільшилася майже на 70% з рекордного мінімуму в 244 од., зафіксованого в серпні минулого року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 63,95 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 64,13 долара за барель, що на 40 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,53).

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%