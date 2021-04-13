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Блокування Суецького каналу: У Єгипті арештували судно Ever Given

Адміністрація Суецького каналу звернулась до суду з проханням затвердити зазначений запобіжний захід, поки не буде виплачена компенсація в 900 млн дол
Економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія 12 квітня наклав арешт на контейнеровоз Ever Given, з вини якого Суецький канал був заблокований 6 днів - умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.
Блокування Суецького каналу: У Єгипті арештували судно Ever Given Фото: Shorouk news
Зазначається, що після розблокування каналу судно відправили на стоянку на озеро Тімсах, повідомляє "Економічна правда".
 
"Адміністрація Суецького каналу звернулась до суду з проханням затвердити зазначений запобіжний захід, поки не буде виплачена компенсація в 900 млн дол", - йдеться у повідомленні місцевого видання Shorouk news.
 
Суд задовольнив позов у повному обсязі - передбачається, що кошти підуть на покриття витрат з технічного обслуговування судна, відновленню руху в каналі та на оплату штрафних санкцій.
 
"Верховна прокуратура почала розслідування справи про блокування каналу", - додає видання.
 
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13 04 2021 17:27
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