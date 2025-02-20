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ПОЛІТИКА

Bloomberg: кремль у захваті від заяв Трампа про Україну та шукає вигоду

20 лютого 2025, 16:29
Bloomberg: кремль у захваті від заяв Трампа про Україну та шукає вигоду
Фото: The Washington Post
Президент США підтримав кремлівську версію подій, назвавши Володимира Зеленського "диктатором".

Різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу України за останні дні перевершили всі очікування кремля. У москві мають намір скористатися ситуацією по максимуму.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, навіть кремль був захоплений зненацька різким тоном коментарів Трампа, який владімір путін собі не дозволяв. Критика перевершила всі очікування в москві, що думка Вашингтона про війну може бути звернена на користь росії.

Хоча російські офіційні особи не до кінця розуміють стратегію переговорів Трампа і побоюються пасток і несподіваних поворотів подій, вони повинні скористатися шансом витягти максимально можливі вигоди для росії з будь-якої угоди щодо припинення конфлікту, заявило джерело, яке говорило на умовах анонімності.

Президент США підтримав кремлівську версію подій, назвавши Володимира Зеленського "диктатором". Трамп заявив українському лідеру "краще діяти швидко", щоб досягти угоди з росією, "інакше в нього не залишиться країни".

Коментарі Трампа викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "просто неправильно і небезпечно" заперечувати "демократичну легітимність" Зеленського. "Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії", - додав він.

Консервативний опонент Шольца на недільних виборах у Німеччині Фрідріх Мерц також підтримав президента України, додавши, що "доки російський президент перебуває при владі за допомогою фіктивних виборів, ми стоїмо на боці демократії".

Європейські лідери намагаються придумати стратегію для забезпечення потенційного припинення вогню в Україні після двосторонніх переговорів США з росією в Саудівській Аравії у вівторок. Але поки що їх не запросили брати участь у переговорах, і вони ще не вирішили, хто говоритиме від їхнього імені.

Європейські столиці з шоком відреагували на різкий поворот Трампа, водночас намагаючись запевнити Київ у підтримці континенту та умиротворити Вашингтон.

війнаДональд Трампросія загрозаВолодимир Зеленський

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