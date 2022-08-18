Bloomberg назвав п'ять галузей, які найбільше постраждали через світову енергетичну кризу

П'ять галузей економіки, які найбільше постраждали від глобальної енергетичної кризи, – це виробництво кольорових і "зелених" металів, сталі, а також добрив і цукру.

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg у четвер, 18 серпня.

Європейські країни за останній рік втратили майже половину своїх потужностей з виплавки цинку й алюмінію. Заводи продовжують зупинятися. Зокрема, цього тижня стало відомо про зупинку алюмінієвого заводу у Словаччині і цинкового заводу у Нідерландах. У США через дорогу електрику зупинили алюмінієвий завод у Кентуккі.

Енергетична криза також позначилася на сталеварах, зокрема китайських. Відключення електрики у провінції Сичуань через посуху торкнулося близько 70% місцевих заводів. Скорочується виробництво також на потужностях у США.

Енергетична криза у Китаї також зачепила "зелені" метали: літій та полікремній.

Європейські компанії, які випускають добрива, змушені скорочувати виробництво через надвисокі ціни на газ. Щонайменше чверть європейських потужностей з виробництва азотних добрив наразі не працюють. Аналогічна ситуація склалася у Китаї.

П'ята галузь, на якій негативно позначилася енергетична криза, – виробництво цукру. Зокрема, третина українських заводів не зможуть цьогоріч працювати через високі ціни на газ. Німецький цукровий гігант Südzucker попередив про майбутнє подорожчання своєї продукції та заявив, що йому, можливо, доведеться перейти на інші джерела енергії, якщо Росія зупинить постачання газу.

Раніше повідомлялось, що в Україні завершується криза пального.