Bloomberg підрахував, скільки світу коштуватиме війна між КНДР і Південною Кореєю
29 липня 2024, 12:55
Фото: з вільного доступу
Гіпотетична війна між КНДР та Південною Кореєю коштуватиме $4 трлн, що дорожче ніж війна в Україні.
Перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн.
Про це пише агентство Bloomberg Economics.
Це становить 3,9% від сукупного ВВП планети. При цьому агентство вважає, що війна між двома країнами "дуже малоймовірна", але якщо вона почнеться, то наслідки будуть руйнівними.
Згідно з дослідженням Bloomberg Economics, повноцінна війна на Корейському півострові може вбити мільйони людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів у перший рік, або 3,9% ВВП. Це більш ніж удвічі перевищує збитки, завдані вторгненням росії в Україну. Говорячи про людські втрати, агентство наводить цифру у 26 млн осіб. Саме стільки проживає у зоні поразки артилерії КНДР.
Південна Корея, у свою чергу, є "заводом напівпровідників для світу". Її продукцію купують і у США, і у Китаї. За даними агентства, КНДР цілилася б саме у ці підприємства. Якщо вразити їх, то це призведе до збою постачання та зменшення ВВП інших країн.
Причиною найбільшого занепокоєння видання назває той факт, що агломерація Сеула, де проживає половина південнокорейського населення, розташована в межах ареалу Північної Кореї.
Bloomberg Economics пояснив, що якщо атакувати столичний регіон, на який припадає 81% виробництва напівпровідників і 34% загального виробництва промислової продукції, це похитне глобальний ланцюг поставок.
Журналісти Bloomberg Economics зазначають, що окрім війни крах режиму Кім Чен Ина є одним із сценаріїв, що призведе до кризи на Корейському півострові. Якщо режим Кім Чен Ина впаде, найбільш актуальною проблемою для США, Південної Кореї та Китаю є забезпечення ядерної зброї Північної Кореї.