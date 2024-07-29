Bloomberg підрахував, скільки світу коштуватиме війна між КНДР і Південною Кореєю

Гіпотетична війна між КНДР та Південною Кореєю коштуватиме $4 трлн, що дорожче ніж війна в Україні.

Перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн.

Про це пише агентство Bloomberg Economics.

Це становить 3,9% від сукупного ВВП планети. При цьому агентство вважає, що війна між двома країнами "дуже малоймовірна", але якщо вона почнеться, то наслідки будуть руйнівними.

Згідно з дослідженням Bloomberg Economics, повноцінна війна на Корейському півострові може вбити мільйони людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів у перший рік, або 3,9% ВВП. Це більш ніж удвічі перевищує збитки, завдані вторгненням росії в Україну. Говорячи про людські втрати, агентство наводить цифру у 26 млн осіб. Саме стільки проживає у зоні поразки артилерії КНДР.

Південна Корея, у свою чергу, є "заводом напівпровідників для світу". Її продукцію купують і у США, і у Китаї. За даними агентства, КНДР цілилася б саме у ці підприємства. Якщо вразити їх, то це призведе до збою постачання та зменшення ВВП інших країн.