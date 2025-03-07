Bloomberg: путін готовий обговорити перемир'я в Україні

Для цього москві потрібно розуміти рамкові принципи остаточної мирної угоди.

росія заявила про готовність обговорити тимчасове припинення вогню в Україні, якщо буде досягнуто прогресу в остаточному мирному врегулюванні, повідомляють джерела в москві.

Про це повідомляє Bloomberg.

Першим сигналом позитивної відповіді президента росії владіміра путіна на заклик американського колеги Дональда Трампа щодо припинення вогню стала пропозиція, яка прозвучала під час переговорів у Саудівській Аравії минулого місяця між російськими та американськими високопосадовцями.

Згідно з інформацією, отриманою від анонімних джерел, росія буде готова до припинення бойових дій тільки в тому випадку, якщо буде досягнуто чітке розуміння принципів мирної угоди, зокрема щодо параметрів майбутньої миротворчої місії і учасників цієї місії.

Ці подробиці стали відомі на фоні майбутніх переговорів між США і Україною, які мають відбутися в Саудівській Аравії наступного тижня. Це будуть перші прямі переговори після конфлікту між президентом Трампом та Володимиром Зеленським.

росія також зазначила, що не погодиться на присутність військ НАТО на українській території, відкинувши пропозицію європейських країн створити «коаліцію охочих» для моніторингу мирної угоди. Водночас росія не заперечує проти розгортання військ нейтральних країн, таких як Китай.

Трамп, зокрема, змінив політику США щодо вторгнення росії в Україну після своєї інавгурації, намагаючись якнайшвидше завершити конфлікт. Він відмовився від підтримки вступу України до НАТО і заявив, що нереалістично очікувати повернення всієї захопленої росією території.

Ці події відбуваються на фоні серйозної напруги, коли Трамп, після конфронтації з Зеленським, призупинив військову допомогу Україні і припинив обмін розвідданими з Києвом. Ці кроки викликали стурбованість серед європейських союзників, які вважають, що це може призвести до посилення агресії з боку росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трап заявив, що розглядає введення серйозних санкцій проти росії для примушення її до переговорів, оскільки рф тисне на Україну на полі бою.