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ПОЛІТИКА

Трамп погрожує ввести масштабні санкції і мита проти росії (оновлено)

07 березня 2025, 17:09
Трамп погрожує ввести масштабні санкції і мита проти росії (оновлено)
Фото: reuters.com
Він закликав Київ та москву сісти за стіл переговорів, "поки не пізно".

Президент США Дональд Трап заявив, що розглядає введення серйозних санкцій проти росії для примушення її до переговорів, оскільки рф тисне на Україну на полі бою.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Беручи до уваги те, що рф тисне на Україну на полі бою — я розглядаю великі банківські санкції, мита та інші заходи проти росії, поки не буде досягнуто домовленості про припинення вогню та мирну угоду", - написав він у п’ятницю, 7 березня, у  своїй соцмережі Truth Social.

"росія та Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно", - додав він.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США по Україні та росії Кіт Келлог заявляв про те, що для того, щоб посадити росію за стіл переговорів, Вашингтон намагається натиснути на неї за допомогою "максимальних енергетичних санкцій".

У Білому домі заявляють, що президент США Дональд Трамп невдоволений тим, що росія йде на ескалацію в Україні, коли він намагається домогтись перемир’я.

Портал зазначає, що це перший випадок з моменту вступу на посаду, коли Трамп публічно погрожує росії, після того, як він зайняв м'якшу позицію щодо владіміра путіна.

Високопосадовець Білого дому заявив, що останніми днями "лють Трампа посилюється" через поведінку росії та ескалацію її ударів по Україні у той момент, коли президент США наполягає на припиненні вогню.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня президент США Дональд Трамп наказав повністю зупинити військову допомогу Україні, про що повідомили низка західних ЗМІ. 

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 

війнаДональд Трамппереговорисанкціі проти росії

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