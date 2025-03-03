США зупиняють потік зброї в Україну – WSJ
Адміністрація Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї зі запасів США.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
Це загрожує здатності Києва вести боротьбу проти російських військ у критичний момент, заявили нинішні та колишні офіційні особи США.
Фінансування було припинено останніми тижнями на тлі заморожування адміністрацією іноземної допомоги. А
Проте рішення про потенційне закриття магістрального трубопроводу для поставок зброї в Україну відбулося через декілька днів після спірної зустрічі між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Напружений обмін думками в п'ятницю викликав побоювання в Європі щодо того, що США можуть відійти від ширшого західного альянсу.
Вдень Трамп зробив гучну заяву: "Я не віддав жодної української землі росії".
Проте повну заяву американський президент обіцяє опралюднити завтра вночі.