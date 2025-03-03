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США зупиняють потік зброї в Україну – WSJ

03 березня 2025, 21:59
США зупиняють потік зброї в Україну – WSJ
військова техніка США НАТО
Військове фінансування припинено, чиновники збираються, щоб розглянути питання про призупинення і майбутньої допомоги.

Адміністрація Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї зі запасів США. 

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal

Це загрожує здатності Києва вести боротьбу проти російських військ у критичний момент, заявили нинішні та колишні офіційні особи США.

Фінансування було припинено останніми тижнями на тлі заморожування адміністрацією іноземної допомоги. А

Проте рішення про потенційне закриття магістрального трубопроводу для поставок зброї в Україну відбулося через декілька днів після спірної зустрічі між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. 

Напружений обмін думками в п'ятницю викликав побоювання в Європі щодо того, що США можуть відійти від ширшого західного альянсу.

Вдень Трамп зробив гучну заяву: "Я не віддав жодної української землі росії".

Проте повну заяву американський президент обіцяє опралюднити завтра вночі.

 
СШАвійна в Україніпідтримка України

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