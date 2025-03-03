Трамп зробив гучну заяву: "Я не віддав жодної української землі росії"
Американський президент Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social написав, що він єдиний президентом США, який не віддав жодної української землі путінській рф і натякнув, що розповість завтра вночі "все як є".
Про це Трамп у соцмережі Truth Social.
"Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!
Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській росії - це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікує все, що вони скажуть!", - йдеться в пості.
Раніше ми писали, що Трамп не прагне зміни влади в Україні.
В п’ятницю, 28 лютого, при зустрічі в овальному кабінети Трамп і Зеленський перейшли на підвищений тон.