Трамп зробив гучну заяву: "Я не віддав жодної української землі росії"

Також він оголосив, що завтра буде важлива ніч.

Американський президент Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social написав, що він єдиний президентом США, який не віддав жодної української землі путінській рф і натякнув, що розповість завтра вночі "все як є".

Про це Трамп у соцмережі Truth Social.

"Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!

Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській росії - це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікує все, що вони скажуть!", - йдеться в пості.

Раніше ми писали, що Трамп не прагне зміни влади в Україні.

В п’ятницю, 28 лютого, при зустрічі в овальному кабінети Трамп і Зеленський перейшли на підвищений тон.