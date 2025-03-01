CBS: Трамп не прагне зміни влади в Україні

Однак, за даними ЗМІ, американці думали, що більш складними переговори будуть саме з путіним.

Після того, як президент України Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім через перепалку з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, деякі союзники американського лідера закликали українця піти у відставку. Однак сам Трамп не прагне зміни влади в Україні.

Про це пише CBS News з посиланням на офіційних осіб. За словами співрозмовників медіа, не було жодних дискусій про те, хто в Україні може бути кращим лідером, ніж чинний президент.

Вказано, що на думку адміністрації Трампа, український лідер поставив свою країну в жахливе становище і що він втратив величезну можливість мати США за ділового партнера. Очікувалося, що підписання угоди про видобуток корисних копалин відбудеться з великою помпезністю. І це мав бути перший крок у тому, що Трамп вважав просуванням до миру. За словами офіційних осіб, президент США мав твердий намір підписати цю угоду. Було підготовлено дві офіційні теки, і міністр фінансів Скотт Бессент та його українська колега Юлія Свириденко, Зеленський і Трамп збиралися сісти за стіл переговорів у Східній кімнаті, щоб протрубити про успіх.

За даними джерел медіа, американські чиновники вважали, що складними будуть саме переговори з президентом росії владіміром путіним, і не вірили, що саме із Зеленським виникнуть труднощі. Як стверджують чиновники адміністрації Трампа, під час нещодавньої зустрічі в Ер-Ріяді американці були стурбовані тим, що росіяни прийдуть з вимогами «все або нічого», але цього не сталося. Учасники переговорів мали нібито розумні вимоги, але натомість Україна висунула максималістські вимоги. При цьому співрозмовники медіа запевнили, що жодних телефонних дзвінків між Трампом і путіним не заплановано.

Білий дім наразі не впевнений, чи вдасться змусити росію та Україну припинити війну. Відповідаючи на запитання, як Зеленський може виправити ситуацію, яка склалася, представники Трампа сказали, що український лідер повинен чітко заявити, що він хоче припинення вогню. Адже зараз адміністрація не впевнена, що він коли-небудь підпише що-небудь з путіним.

Вказано, що США дали зрозуміти Україні, що пан Трамп хоче економічного партнерства, перш ніж говорити про гарантії безпеки як частину припинення вогню, якщо таке станеться. Офіційні представники Трампа не обговорювали питання про введення американських військ в Україну.