Bloomberg: путін розраховує, що Трамп змусить Україну піти на поступки

Bloomberg нагадує, що кремль очікує від США нових поступок - ослаблення санкцій і припинення поставок зброї.

російський диктатор владімір путін все ще очікує, що президент США Дональд Трамп прийме його вимоги щодо миру з Україною. Але водночас москва готова продовжувати війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Неназвані джерела видання в москві розповіли, що глава кремля розуміє, що Трамп - це найкращий шанс покласти край війні за допомогою дипломатії.

Також, за словами співрозмовників Bloomberg, росію нібито не турбують погрози Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в питанні припинення вогню.

Зі свого боку прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що його країна нібито "воліла б продовжити певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання".

"Усі воліли б не сваритися, а розмовляти, і не тільки розмовляти, а й бути почутими - ось що ми маємо з нинішньою американською адміністрацією", - уточнив він.

Bloomberg нагадує, що кремль очікує від США нових поступок - ослаблення санкцій і припинення поставок зброї в Україну. Зокрема, росія для припинення вогню з Україною в Чорному морі вимагає знову підключити до міжнародної системи обміну інформацією SWIFT один з найбільших державних банків.

При цьому видання звертає увагу, що хоча Трамп уже пішов на поступки багатьом вимогам росії, згода на всі умови путіна ризикує накликати на президента США звинувачення в слабкості. Проте, він зробив припинення війни однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головну вимогу" росії щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому рф "не може прийняти" американські пропозиції в теперішньому вигляді.