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ПОЛІТИКА

Bloomberg: путін вважає, що має "сильну позицію" перед розмовою з Трампом

19 травня 2025, 09:21
Bloomberg: путін вважає, що має
Фото: The Washington Post
путін упевнений у здатності своїх військ прорвати українську оборону до кінця року та взяти під контроль чотири регіони.

Президент рф владімір путін підходить до запланованої розмови з президентом США Дональдом Трампом із відчуттям переваги, вважаючи, що має "сильну руку".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з позицією кремля.

За даними джерел, путін упевнений у здатності своїх військ прорвати українську оборону до кінця року та взяти під контроль чотири регіони, які росія оголосила своїми — Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

У зв’язку з цим малоймовірно, що путін піде на суттєві поступки під час розмови з Трампом. Водночас у Європі побоюються, що президент США може спробувати нав’язати Україні мирну угоду, навіть якщо це суперечитиме інтересам Києва.

Bloomberg зазначає, що Трамп виступає за якнайшвидше завершення війни та ініціював пряму розмову з путіним. Однак кремль не демонструє готовності до припинення бойових дій, що викликає занепокоєння серед союзників України.

Джерела, наближені до кремля, вказують, що путін готовий до затяжної війни та з оптимізмом дивиться на перспективу нових санкцій. За словами співрозмовника, близького до російського Міноборони, навіть всередині армії рф є скептицизм щодо здатності досягти поставлених цілей через дії українських безпілотників і втрати на фронті.

У п’ятницю відбулася телефонна розмова, у якій взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, а також президент України Володимир Зеленський. Європейські лідери намагалися переконати Трампа не йти на поступки кремлю.

У неділю, напередодні розмови з путіним, Трамп знову говорив із європейськими лідерами — до розмови приєдналася також прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Обговорювали необхідність безумовного припинення вогню і готовність путіна до реальних переговорів.

"Завтра президент путін має показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою", – заявив президент Франції Еммануель Макрон в X після недільної розмови.

За даними видання, адміністрація Трампа також розглядає підтримку законопроєкту про нові санкції, підготовленого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, у разі, якщо росія не продемонструє поступливості.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп анонсував, що збирається зателефонувати путіну. Як зазначив президент США, він має намір обговорити тему припинення війни в Україні, а також питання торгівлі.

Після цієї телефонної розмови Трамп набере Зеленського, і разом із ним вони говоритимуть із представниками країн-членів НАТО.

Трамп висловив сподівання, що буде оголошено припинення вогню і війна закінчиться.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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