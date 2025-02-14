Bloomberg: путін збирає команду важковаговиків для переговорів щодо угоди з Україною

Команді Трампа, навпаки, не вистачає такого ж глибокого досвіду щодо України і мало досвіду ведення прямих переговорів з росією.

Російський глава Володимир путін збирає важку команду з десятиліттями досвіду ведення переговорів із високими ставками, аби протистояти представникам президента США Дональда Трампа щодо угоди про припинення війни рф в Україні.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Серед важковаговиків Юрій Ушаков, його головний радник із зовнішньої політики в кремлі, який майже 50 років працює в дипломатії, і його головний шпигун Сергій Наришкін, який служив разом з путіним у радянському КДБ, за словами людей, знайомих із ситуацією і які побажали не називати себе під час обговорення внутрішньої інформації.

Крім того, фінансист Кирило Дмитрієв, який отримав освіту в Стенфорді і Гарварді та має зв’язки з родиною російського президента, може зіграти ключову роль як неофіційний бек-канал у переговорниках Трампа, кажуть люди, знайомі з підготовкою.

Навряд чи є несподіванкою те, що путін вирішує покладатися здебільшого на висококваліфікованих і досвідчених переговірників, які представляють рф на будь-яких переговорах. Вибір персоналу підкреслює, наскільки рішучий російський лідер налаштований забезпечити сприятливий результат будь-яких переговорів і, можливо, наскільки мало змінилися його вимоги щодо України за три роки, відколи він віддав наказ про повномасштабне вторгнення.

Додавання Дмитрієва з його досвідом роботи в США та таких фірмах, як McKinsey & Co. і Goldman Sachs Group Inc., вказує на те, що прехидент рф готовий адаптуватися у своїх відносинах з нетрадиційним президентом США.

Команді Трампа, навпаки, не вистачає такого ж глибокого досвіду щодо України і мало досвіду ведення прямих переговорів з росією, адже шлях до угоди все ще дуже невизначений, а путін не демонструє жодних ознак пропозиції значних поступок, це може стати головною проблемою за столом переговорів.

Нагадаємо, що 77-річний Ушаков працював помічником путіна більше 10 років, а до цього був послом у США в 1998-2008 роках, що дало йому глибокі знання у відносинах з Вашингтоном. 70-річний Наришкін є давньою довіреною особою російського лідера, працюючи з ним понад чотири десятиліття.

"Ушаков добре знає американський істеблішмент і має великий вплив у москві. Він найкраща людина для «великих переговорів» у класичному розумінні", - сказав декан факультету міжнародних відносин університету МДІМВ у російській столиці Андрій Сушенцов.

Наришкін заявив журналістам у четвер, що кремль уже розпорядився продовжити контакт зі спецслужбами США після розмови між Трампом і путіним у середу.

І Ушаков, і Наришкін брали участь у ранніх переговорах про припинення вогню з Україною незабаром після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення у 2022 році.

"російська команда може залишатися на задньому плані, коли має справу з більш непередбачуваним співрозмовником в особі Трампа, чиї більш нестандартні ідеї та випадкова войовничість є різким відхиленням від лінії попередньої адміністрації", - сказала старша наукова співробітниця відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Емілі Ферріс.

За її словами, це ставить росію в більш незручне становище, коли їй доведеться продумувати сценарії, які вони, можливо, не розглядали раніше.

49-річний Дмитрієв уже брав участь у переговорах про звільнення американського шкільного вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці цього місяця, сказав один із знайомих. Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф натякнув на це, сказавши журналістам цього тижня, що джентльмен з росії на ім’я Кирило був важливим у цьому процесі.

"Його участь наводить на думку про те, що кремль розглядає цей обмін як жест доброї волі, пов’язаний із ширшими переговорами щодо України. росія веде більш прагматичну гру і намагається мати в своїй команді когось, хто може говорити про справи» з командою Трампа", — сказав Ферріс.

Нагадаємо, що в четвер, 13 лютого, Трамп анонсував зустріч із путіним у Саудівській Аравії.