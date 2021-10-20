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Bloomberg: РФ не дасть додатковий газ Європі без "Північного потоку-2"

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".
Bloomberg: РФ не дасть додатковий газ Європі без "Північного потоку-2" Фото: AP

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, близькі до Газпрому і Кремля.

Співрозмовники видання стверджують, що в обмін на збільшення поставок, Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та Європейського Союзу на початок використання трубопроводу до Європи.

Вони вважають, що Росія не діятиме без жорстких гарантій того, що газопроводу дадуть працювати, водночас, мова йде виключно про постачання газу в обхід України.

Нагадаємо, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

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20 10 2021 12:35
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