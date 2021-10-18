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Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом

На 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена. Відповідно до плану та проєктних вимог нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубічних метрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі
Перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.
Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом Фото: AP
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG.
 
"На 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена. Відповідно до плану та проєктних вимог нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубічних метрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі ", - йдеться в заяві.
 
Відзначається, що цього тиску достатньо, щоб надалі розпочати транспортування газу. На другій нитці газопроводу тривають пусконалагоджувальні роботи.
 
Як відомо, для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.
 
Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.
 
Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.
 
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" звернулася до Європейської комісії з проханням приєднатися в якості третьої сторони до дебатів щодо сертифікації "Північного потоку-2". 
 
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18 10 2021 14:59
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