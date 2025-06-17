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ПОЛІТИКА

Bloomberg: росія не стане посередником між Іраном та Ізраїлем

17 червня 2025, 18:35
Bloomberg: росія не стане посередником між Іраном та Ізраїлем
Стоп росія
москва та Тегеран підписували договір про "стратегічне партнерство".

З початку ескалації на Близькому Сході Іран не просив про підтримку в росії, москва теж не планує пропонувати жодної оборонної допомоги. Ніхто не зупинить прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу від продовження ударів, а рф не зможе виступати посередником у зупиненні конфлікту, якщо метою Тель-Авіва є зміна іранського режиму.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело в кремлі.

Зазначається, що росія зараз спостерігає за бомбардуваннями Ірану зі зростаючим занепокоєнням через питання виживання ключового союзника. У кремлі визнають, що мають мало важелів впливу на ситуацію на Близькому Сході.

"Ситуація зараз на шляху до подальшої ескалації. Наразі ми бачимо небажання, принаймні з боку Ізраїлю, звертатися до будь-яких посередницьких послуг і загалом вступати на мирний шлях врегулювання", — заявив речник кремля Дмітрій Пєсков.

Журналісти нагадали, що владімір путін пропонував стати посередником у мирних перемовинах та розмовляв з лідерами Ірану та Ізраїлю після початку ескалації. Зазначається, що будь-який спільний мирний план США та рф щодо Близького Сходу зміцнить відносини путіна з Трампом саме тоді, коли США все більше дистанціюються від зусиль щодо припинення війни в Україні. 

"Для росії напад Ізраїлю на Іран може стати таким самим геополітичним джекпотом, як і обрання Дональда Трампа. Сама агресивність ударів Ізраїлю послабить моральні аргументи Заходу проти росії, тоді як війна з Іраном, ймовірно, підвищить ціни на нафту, що зруйнує надії на скорочення життєво важливих військових доходів москви", — вважає російський експерт з питань оборони Руслан Пухов.

Проте Bloomberg вказує, що після повалення режиму Башара Асада у Сирії, Кремлю є що втратити від тривалої військової кампанії Ізраїлю. Вона має підтримку США та руйнує інфраструктуру Ірану, що у підсумку може призвести до падіння режиму в Тегерані.

Нагадаємо, у травні іранський парламент ратифікував договір з росією про "всеосяжне партнерство". 

ІзраїльвійнаІранросія окупантиДмітрій Пєсков

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