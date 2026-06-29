Bloomberg: росія знайшла новий спосіб експортувати підсанкційний газ

На початку року росія збільшила тіньовий флот ще на чотири танкери.

росія продовжує розширювати свій тіньовий флот суден, щоб обійти обмеження Заходу на постачання скрапленого природного газу. Останнім часом для перевезення СПГ із підсанкційних російських платформ використовували щонайменше 21 судно.

Про це пише Bloomberg.

Найбільшою перешкодою для збільшення російського експорту з Arctic LNG 2 залишається нестача суден, здатних транспортувати паливо до зацікавлених покупців. Водночас нещодавно біля цього заводу "Новатеку" зафіксували судно Arctic Express, яке змінило прапор на російський лише у травні. "Танкер пришвартувався до сховища, санкціонованого США, у Мурманській області росії. Це вперше судно завантажило паливо, що входить до чорного списку, і остання ознака зусиль москви щодо розширення експорту, незважаючи на санкції Заходу", – йдеться у матеріалі.

За даними судна, Arctic Express завантажив паливо з плавучого сховища Saam, яке перебуває під санкціями США. Згідно з базою суден Equasis, танкер ввели в експлуатацію у 2007 році, він раніше перебував під управлінням грецької компанії, а приблизно 13 травня змінив власника на санкт-петербурзьку Smp Techmanagement LLC, яка володіє ще трьома суднами для перевезення СПГ у складі тіньового флоту.

Нагадаємо, на початку року росія збільшила тіньовий флот ще на чотири танкери, які донедавна обслуговували експортний завод Оману. За даними судноплавства, Arctic LNG 2 експортував понад 400 000 тонн пального у травні, що є рекордним показником для заводу, який розпочав роботу у 2024 році.