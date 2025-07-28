Bloomberg: російська економіка тріщить під тиском війни та санкцій

На тлі економічної напруги кремль посилює тиск на бізнес.

російська економіка демонструє ознаки втрати стійкості на тлі затяжної війни проти України, західних санкцій та пріоритету військових витрат над цивільними потребами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після перших років відносної стійкості до зовнішнього тиску економіка рф почала буксувати. Хоча раніше ситуація здавалася стабільною, аналітики вже попереджали: 2025 рік стане роком споживчого спаду.

25 липня Центробанк росії знизив ключову ставку на 2 процентні пункти, продовжуючи курс на пом’якшення. Втім, як визнає міністр економіки Максим Решетніков, економіка може увійти в рецесію. Інфляційні ризики відходять на другий план, поступаючись тривозі щодо уповільнення зростання.

За даними Bloomberg, у рф спостерігається падіння внутрішнього попиту на сталь, на тлі кризи в будівництві та зміцнення рубля. Очікується, що у 2025 році попит на сталь скоротиться на 10%.

Фінансовий сектор теж під тиском: банки готуються до можливої держпідтримки, побоюючись зростання "поганих" боргів. Попри офіційний оптимізм, експерти попереджають: реальний стан портфелів гірший за звітність.

Санкційний тиск посилює ефект. Особливо постраждали галузі, що залежали від західного обладнання — зокрема, вугільна промисловість. Імпортозаміщення з Китаю виявилося недостатнім і неякісним. Дефіцит обладнання вже гальмує виробництво.

Додатковим ударом стало обмеження фінансування через західні банки, що унеможливило випуск євробондів і залучення іноземного капіталу.

На тлі економічної напруги кремль посилює тиск на бізнес. За останній рік вартість націоналізованих активів потроїлася, що викликає дедалі більшу стурбованість серед підприємців.

"Рішення кремля повністю підпорядковані війні", — заявляє аналітик Bloomberg Алекс Кокчаров. У центрі уваги — не соціально-економічна стабільність, а історичне самоствердження владіміра путіна.

Ситуацію може загострити й ультиматум від Дональда Трампа, який 14 липня дав путіну 50 днів на припинення бойових дій. У разі невиконання — обіцяє нові жорсткі санкції, зокрема й проти покупців російської нафти.