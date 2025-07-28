Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: російська економіка тріщить під тиском війни та санкцій

28 липня 2025, 08:45
Bloomberg: російська економіка тріщить під тиском війни та санкцій
Стоп росія
На тлі економічної напруги кремль посилює тиск на бізнес.

російська економіка демонструє ознаки втрати стійкості на тлі затяжної війни проти України, західних санкцій та пріоритету військових витрат над цивільними потребами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після перших років відносної стійкості до зовнішнього тиску економіка рф почала буксувати. Хоча раніше ситуація здавалася стабільною, аналітики вже попереджали: 2025 рік стане роком споживчого спаду.

25 липня Центробанк росії знизив ключову ставку на 2 процентні пункти, продовжуючи курс на пом’якшення. Втім, як визнає міністр економіки Максим Решетніков, економіка може увійти в рецесію. Інфляційні ризики відходять на другий план, поступаючись тривозі щодо уповільнення зростання.

За даними Bloomberg, у рф спостерігається падіння внутрішнього попиту на сталь, на тлі кризи в будівництві та зміцнення рубля. Очікується, що у 2025 році попит на сталь скоротиться на 10%.

Фінансовий сектор теж під тиском: банки готуються до можливої держпідтримки, побоюючись зростання "поганих" боргів. Попри офіційний оптимізм, експерти попереджають: реальний стан портфелів гірший за звітність.

Санкційний тиск посилює ефект. Особливо постраждали галузі, що залежали від західного обладнання — зокрема, вугільна промисловість. Імпортозаміщення з Китаю виявилося недостатнім і неякісним. Дефіцит обладнання вже гальмує виробництво.

Додатковим ударом стало обмеження фінансування через західні банки, що унеможливило випуск євробондів і залучення іноземного капіталу.

На тлі економічної напруги кремль посилює тиск на бізнес. За останній рік вартість націоналізованих активів потроїлася, що викликає дедалі більшу стурбованість серед підприємців.

"Рішення кремля повністю підпорядковані війні", — заявляє аналітик Bloomberg Алекс Кокчаров. У центрі уваги — не соціально-економічна стабільність, а історичне самоствердження владіміра путіна.

Ситуацію може загострити й ультиматум від Дональда Трампа, який 14 липня дав путіну 50 днів на припинення бойових дій. У разі невиконання — обіцяє нові жорсткі санкції, зокрема й проти покупців російської нафти.

економікасанкціїросія окупанти

Останні матеріали

Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О’Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється