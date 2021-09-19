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Bloomberg склав рейтинг найбагатших сімей світу

На сьогодні сукупний статок 25 найбагатших родин світу становить 1,7 трлн дол - це на 22% більше (312 млрд дол), ніж рік тому
Журнал Bloomberg склав рейтинг найбагатших сімей світу, на першому місці зі статком у 238,2 млрд дол виявилося сімейство Уолтоном, якому належить мережа супермаркетів Walmart.
Bloomberg склав рейтинг найбагатших сімей світу Фото: з вільних джерел

Про це пише журнал Bloomberg, зазначає "Економічна правда". 

У лютому Уолтони продали акції компанії на 6 млрд дол, їх стан за останні 12 місяців зросло на 12 млрд дол. 

На другій сходинці опинилася сім'я Марс (141,9 млрд дол), які володіють виробником шоколадних цукерок Mars. 

Третій рядок у сім'ї Кохов (Koch Industries) з 124,4 млрд дол. 

На шостому місці індійський клан Амбані (Reliance Industries) з 93,7 дол млрд, на сьомому - французи Вертхаймер, яким належить Chanel (61,8 млрд дол). 

Слідом ідуть сім'я Ерме (їм належить знаменита модна марка Hermes) - 111,6 млрд дол. А також королівська сім'я Саудівської Аравії з 100 млрд дол . 

Як зазначає Bloomberg, на сьогодні сукупний статок 25 найбагатших родин світу становить 1,7 трлн дол - це на 22% більше (312 млрд дол), ніж рік тому.

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19 09 2021 16:33
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