БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy й французький мільярдер Бернар Арно став найзаможнішою людиною у світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Louis Vuitton замість Amazon: у списку мільярдерів Forbes - новий лідер
Його статки оцінюються в 186,3 мільярда доларів США, що на 300 мільйонів доларів більше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса
Фото: з вільного доступу
Його статки оцінюються в 186,3 мільярда доларів США, що на 300 мільйонів доларів більше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса, повідомляє Forbes.
На третій позиції перебуває гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск зі статками в 147,3 мільярда доларів США.
Зазначається, що лише у березні 2020 року статки Арно дорівнювали 76 мільярдів доларів. За останні 14 місяців його статки зросли на понад 110 мільярдів доларів.
У понеділок акції групи Louis Vuitton Moët Hennessy зросли ще на 0,4% після початку торгів.
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) - французька компанія, виробник предметів розкоші. Група включає такі торгові марки, як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо. Компанія утворена 1987 року шляхом злиття двох компаній - Moet Hennessy і Louis Vuitton і стала лідером цього сектору ринку.
Гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск опустився на третю сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу після серії хаотичних твітів про можливий продаж запасів найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin.
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25 05 2021 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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