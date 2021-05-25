Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Louis Vuitton замість Amazon: у списку мільярдерів Forbes - новий лідер

Його статки оцінюються в 186,3 мільярда доларів США, що на 300 мільйонів доларів більше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса
Президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy й французький мільярдер Бернар Арно став найзаможнішою людиною у світі.
Louis Vuitton замість Amazon: у списку мільярдерів Forbes - новий лідер Фото: з вільного доступу
Його статки оцінюються в 186,3 мільярда доларів США, що на 300 мільйонів доларів більше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса, повідомляє Forbes.
 
На третій позиції перебуває гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск зі статками в 147,3 мільярда доларів США.
 
Зазначається, що лише у березні 2020 року статки Арно дорівнювали 76 мільярдів доларів. За останні 14 місяців його статки зросли на понад 110 мільярдів доларів.
 
У понеділок акції групи Louis Vuitton Moët Hennessy зросли ще на 0,4% після початку торгів.
 
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) - французька компанія, виробник предметів розкоші. Група включає такі торгові марки, як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо. Компанія утворена 1987 року шляхом злиття двох компаній - Moet Hennessy і Louis Vuitton і стала лідером цього сектору ринку.
 
Гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск опустився на третю сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу після серії хаотичних твітів про можливий продаж запасів найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2021 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.