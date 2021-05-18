Маск опустився на третє місце у світовому рейтингу мільярдерів

Гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск опустився на третю сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу після серії хаотичних твітів про можливий продаж запасів найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin.

У понеділок, 17 травня, вартість акцій Tesla знизилася на 2,2%, що дозволило главі французької компанії LVMH (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton) Бернарду Арно піднятися на другу сходинку після засновника Amazon Джеффа Безоса, повідомляє "Укрінформ".

Нині статки Маска становлять 160,6 мільярда доларів, Арно - 161,2 млрд.

Зазначається, що ще у березні цього року Маск посідав перше місце у списку найзаможніших людей. Проте його статки з початку року вже впали на 24%.

Раніше вартість найпопулярнішої криптовалюти впала на майже 8% - до 44 тисяч доларів США, після того, як Маск припустив, що його компанія Tesla може продати всі свої залишки Bitcoin.

Наступного дня Маск уточнив, що компанія наразі не продавала жодного біткоїна після заяви про ймовірний продаж.

Компанія Ілона Маска з 24 березня дозволила продаж своїх електрокарів за біткоїни. Цей спосіб оплати діяв лише для клієнтів із США, в інших державах його планувалося запровадити пізніше впродовж цього року.

На початку лютого Tesla купила біткоїнів на 1,5 млрд доларів.

13 травня Маск заявив, що американська компанія Tesla вирішила призупинити продаж своїх електромобілів за біткоїни - з огляду на екологічну шкоду від майнингу та операції з цією криптовалютою. Через таку заяву Маска вартість біткоїна впала більш ніж на 17%, до 46,2 тис. доларів.

Нагадаємо, що вартість біткоїна обвалилася після слів Маска про продаж криптоактивів Tesla