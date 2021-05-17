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Вартість біткоїна обвалилася після слів Маска про продаж криптоактивів Tesla

Зміна його позиції була викликана екологічними проблемами, пов'язаними зі споживанням електроенергії для здійснення біткоїн-транзакцій
Вартість біткоїна вперше майже за три місяці впала нижче 45 тисяч доларів після того, як засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск не виключив ймовірності того, що компанія може продати або вже продала свої біткоїн-активи.
Вартість біткоїна обвалилася після слів Маска про продаж криптоактивів Tesla Фото: gettyimages.com

Різке падіння ціни біткоїна почалося після того, як мільярдер погодився з одним із користувачів в Twitter, який сказав, що наступного кварталу власники біткоїна будуть засмучені, коли дізнаються, що Tesla позбулася біткоїн-активів, що залишилися у неї, повідомляє "Економічна правда".

Як зазначає агентство, 16 травня Маск протягом декількох годин дискутував з декількома користувачами Twitter, що критикували зміну його позиції щодо криптовалют.

Як раніше заявляв бізнесмен, зміна його позиції була викликана екологічними проблемами, пов'язаними зі споживанням електроенергії для здійснення біткоїн-транзакцій.

13 травня Маск оголосив, що Tesla призупинить прийом біткоїнів як засобу оплати через неекологічний спосіб отримання цієї криптовалюти.

"Ми стурбовані зростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, яке має гірші показники шкідливих викидів, для майнінгу і операцій з біткоїном", - пояснив він в Twitter.

Також Маск оголосив, що Tesla не продаватиме свої біткоїни і використовуватиме їх для операцій, поки видобуток криптовалюти не йтиме за допомогою "стійких джерел енергії".

Нагадаємо, що Ілон Маск втратив $20 мільярдів після заяви про криптовалюту на комедійному шоу.

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17 05 2021 10:32
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