БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтатки американського мільярдера Ілона Маска знизилися на понад 20 мільярдів доларів після його висловлювань на комедійному шоу "Saturday Night Live".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск втратив $20 мільярдів після заяви про криптовалюту на комедійному шоу
Зараз аналітики з Волл-стріт попереджають, що останні кроки Маска заплутують криптоінвесторів та спричиняють додаткову нестабільність акцій Tesla, які на цьому тижні впали на 15%, в результаті чого власний капітал Маска знизився на 20,5 млрд доларів - до 145,5 млрд доларів
Фото: БелТА
Зокрема Маск розкритикував нещодавній ажіотаж навколо таких криптовалют, як Bitcoin і Dogecoin. Попри те, що мільярдер публічно просував криптовалюту, на шоу він назвав Dogecoin "аферою", повідомляє Укрінформ з посиланням на Forbes.
Після його висловлювань вартість Dogecoin впала більш ніж на 30% протягом 24 годин.
Зараз аналітики з Волл-стріт попереджають, що останні кроки Маска заплутують криптоінвесторів та спричиняють додаткову нестабільність акцій Tesla, які на цьому тижні впали на 15%, в результаті чого власний капітал Маска знизився на 20,5 млрд доларів - до 145,5 млрд доларів.
Водночас Маск залишається на третій позиції у списку найбагатших людей планети, лише трохи випереджаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса, статок якого оцінюється в 127,6 млрд доларів.
Як повідомлялося, компанія Ілона Маска з 24 березня дозволила продаж своїх електрокарів за біткоїни. Цей спосіб оплати діяв лише для клієнтів із США, в інших державах його планувалося запровадити пізніше впродовж цього року.
На початку лютого Tesla купила біткоїни на 1,5 млрд доларів. Компанія заявила, що вклала кошти в цю криптовалюту заради "більшої гнучкості в подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових коштів". Але згодом Ілон Маск назвав це рішення "безглуздям".
Нещодавно американська компанія Tesla вирішила призупинити продаж своїх електромобілів за біткоїни – з огляду на екологічну шкоду від майнингу та операцій із цією криптовалютою.
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14 05 2021 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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