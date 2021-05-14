Ілон Маск втратив $20 мільярдів після заяви про криптовалюту на комедійному шоу

Зараз аналітики з Волл-стріт попереджають, що останні кроки Маска заплутують криптоінвесторів та спричиняють додаткову нестабільність акцій Tesla, які на цьому тижні впали на 15%, в результаті чого власний капітал Маска знизився на 20,5 млрд доларів - до 145,5 млрд доларів

Статки американського мільярдера Ілона Маска знизилися на понад 20 мільярдів доларів після його висловлювань на комедійному шоу "Saturday Night Live".

Зокрема Маск розкритикував нещодавній ажіотаж навколо таких криптовалют, як Bitcoin і Dogecoin. Попри те, що мільярдер публічно просував криптовалюту, на шоу він назвав Dogecoin "аферою", повідомляє Укрінформ з посиланням на Forbes.

Після його висловлювань вартість Dogecoin впала більш ніж на 30% протягом 24 годин.

Зараз аналітики з Волл-стріт попереджають, що останні кроки Маска заплутують криптоінвесторів та спричиняють додаткову нестабільність акцій Tesla, які на цьому тижні впали на 15%, в результаті чого власний капітал Маска знизився на 20,5 млрд доларів - до 145,5 млрд доларів.

Водночас Маск залишається на третій позиції у списку найбагатших людей планети, лише трохи випереджаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса, статок якого оцінюється в 127,6 млрд доларів.

Як повідомлялося, компанія Ілона Маска з 24 березня дозволила продаж своїх електрокарів за біткоїни. Цей спосіб оплати діяв лише для клієнтів із США, в інших державах його планувалося запровадити пізніше впродовж цього року.

На початку лютого Tesla купила біткоїни на 1,5 млрд доларів. Компанія заявила, що вклала кошти в цю криптовалюту заради "більшої гнучкості в подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових коштів". Але згодом Ілон Маск назвав це рішення "безглуздям".

Нещодавно американська компанія Tesla вирішила призупинити продаж своїх електромобілів за біткоїни – з огляду на екологічну шкоду від майнингу та операцій із цією криптовалютою.