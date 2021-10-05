SpaceX відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin

Офіційно сплативши Doge контракт такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили цю валюту в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній галузі

SpaceX у 2022 році запустить до Місяця супутник за контрактом, повністю оплаченим криптовалютою Dogecoin.

"SpaceX запускає супутник Doge-1 на Місяць наступного року - місія оплачена в Doge - 1-а криптовалюта в космосі - 1-й мем у космосі", - написав глава компанії Ілон Маск у Twitter.

На сайті канадської компанії Geometric Energy Corporation, якій належить супутник, зазначається, що він буде запущений в першому кварталі 2022 року за допомогою ракети-носія Falcon 9. Сума угоди не розголошується.

"Офіційно сплативши Doge контракт такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили цю валюту в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній галузі", - йдеться в заяві Geometric Energy.

"Ця місія продемонструє можливості застосування криптовалюти за межами орбіти Землі і закладе основу для міжпланетарної торгівлі, - зазначив віцепрезидент SpaceX з комерційних операцій Том Очінеро. - Ми з нетерпінням очікуємо запуску Doge-1 на Місяць".

Зазначимо, що напередодні Маск обвалив Dogecoin жартом на телешоу, назвавши криптовалюту "шахрайством".