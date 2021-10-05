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SpaceX відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin

Офіційно сплативши Doge контракт такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили цю валюту в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній галузі
SpaceX у 2022 році запустить до Місяця супутник за контрактом, повністю оплаченим криптовалютою Dogecoin.
SpaceX відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin Фото: з вільного доступу
"SpaceX запускає супутник Doge-1 на Місяць наступного року - місія оплачена в Doge - 1-а криптовалюта в космосі - 1-й мем у космосі", - написав глава компанії Ілон Маск у Twitter.
 
На сайті канадської компанії Geometric Energy Corporation, якій належить супутник, зазначається, що він буде запущений в першому кварталі 2022 року за допомогою ракети-носія Falcon 9. Сума угоди не розголошується.
 
"Офіційно сплативши Doge контракт такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили цю валюту в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній галузі", - йдеться в заяві Geometric Energy.
 
"Ця місія продемонструє можливості застосування криптовалюти за межами орбіти Землі і закладе основу для міжпланетарної торгівлі, - зазначив віцепрезидент SpaceX з комерційних операцій Том Очінеро. - Ми з нетерпінням очікуємо запуску Doge-1 на Місяць".
 
Зазначимо, що напередодні Маск обвалив Dogecoin жартом на телешоу, назвавши криптовалюту "шахрайством".
 
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10 05 2021 15:08
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