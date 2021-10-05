ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗасновник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера
Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався
Фото: з вільних джерел
Зізнання Маск зробив під час гумористичної програми Saturday Night Live на телеканалі NBC, на яку він був запрошений ведучим, повідомляє Укрінформ.
"Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався", - сказав він.
Під час свого монологу Маск також звернувся до тих, кого могли зачепити його неоднозначні висловлювання у соцмережах: "Всім, кого я образив, хочу сказати: Я перевинайшов електромобілі та відправляю людей на Марс на космічному кораблі – ви справді думали, що я буду стриманим нормальним хлопцем?", – додав засновник SpaceX.
Синдром Аспергера – це одне з п'яти загальних порушень розвитку людини, яким характерні серйозні труднощі в соціальній взаємодії. Іноді його називають формою високофункціонального аутизму, при якому здатність функціонувати відносно збережена.
Нагадаємо, що Компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.
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10 05 2021 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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