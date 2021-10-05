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Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера

Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався
Засновник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера.
Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера Фото: з вільних джерел
Зізнання Маск зробив під час гумористичної програми Saturday Night Live на телеканалі NBC, на яку він був запрошений ведучим, повідомляє Укрінформ.
 
"Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався", - сказав він.
 
Під час свого монологу Маск також звернувся до тих, кого могли зачепити його неоднозначні висловлювання у соцмережах: "Всім, кого я образив, хочу сказати: Я перевинайшов електромобілі та відправляю людей на Марс на космічному кораблі – ви справді думали, що я буду стриманим нормальним хлопцем?", – додав засновник SpaceX.
 
Синдром Аспергера – це одне з п'яти загальних порушень розвитку людини, яким характерні серйозні труднощі в соціальній взаємодії. Іноді його називають формою високофункціонального аутизму, при якому здатність функціонувати відносно збережена.
 
 
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10 05 2021 12:29
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