Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера

Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався

Засновник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера.

Зізнання Маск зробив під час гумористичної програми Saturday Night Live на телеканалі NBC, на яку він був запрошений ведучим, повідомляє Укрінформ.

"Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався", - сказав він.

Під час свого монологу Маск також звернувся до тих, кого могли зачепити його неоднозначні висловлювання у соцмережах: "Всім, кого я образив, хочу сказати: Я перевинайшов електромобілі та відправляю людей на Марс на космічному кораблі – ви справді думали, що я буду стриманим нормальним хлопцем?", – додав засновник SpaceX.

Синдром Аспергера – це одне з п'яти загальних порушень розвитку людини, яким характерні серйозні труднощі в соціальній взаємодії. Іноді його називають формою високофункціонального аутизму, при якому здатність функціонувати відносно збережена.