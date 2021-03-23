ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ракети сядуть на Марсі до 2030 року
Ілон Маск зробив заяву
Фото: з вільних джерел
Маск має намір "звозити" японського мільярдера Юсаку Маезаву до Місяця на Starship у 2023 році, повідомляє "РБК-Україна".
У лютому ця приватна космічна компанія зібрала близько 850 мільйонів доларів власного капіталу, і планує розвивати проєкт попри те, що прототип її ракети Starship вибухнув під час спроби посадки після випробувального запуску.
"SpaceX приземлить свої ракети "Зоряний корабель" на Марс задовго до 2030 року", - повідомив Маск.
Нагадаємо, що японський мільярдер шукає попутників для подорожі навколо Місяця
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