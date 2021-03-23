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Ракети сядуть на Марсі до 2030 року

Ілон Маск зробив заяву
Компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.
Ракети сядуть на Марсі до 2030 року Фото: з вільних джерел

Маск має намір "звозити" японського мільярдера Юсаку Маезаву до Місяця на Starship у 2023 році, повідомляє "РБК-Україна".

У лютому ця приватна космічна компанія зібрала близько 850 мільйонів доларів власного капіталу, і планує розвивати проєкт попри те, що прототип її ракети Starship вибухнув під час спроби посадки після випробувального запуску.

"SpaceX приземлить свої ракети "Зоряний корабель" на Марс задовго до 2030 року", - повідомив Маск.

Нагадаємо, що японський мільярдер шукає попутників для подорожі навколо Місяця

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23 03 2021 13:32
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