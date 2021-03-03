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Японський мільярдер шукає попутників для подорожі навколо Місяця

Японський мільярдер Юсаку Маедзава готовий оплатити подорож навколо Місяця на кораблі SpaceX Ілона Маска для восьми людей "різного походження".
Японський мільярдер шукає попутників для подорожі навколо Місяця Фото: Getty images

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Маедзава сказав, що оплатить усю поїздку, тому ті, хто прибудуть на борт, летітимуть безплатно.

У своєму Твіттері він опублікував відео з деталями відбору попутників.

Кандидати мають відповідати двом критеріям: вони мають просувати "будь-яку діяльність", в якій вони беруть участь, "якимось чином допомагати іншим людям та суспільству", й "бути готовми підтримувати інших членів екіпажу, які поділяють схожі прагнення", - сказав Маедзава.

"Я викупив усі місця, тому це буде приватна поїздка", - додав мільярдер.

Місія під назвою dearMoon, про яку йдеться, має вилетіти в 2023 році.

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03 03 2021 15:08
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