Японський мільярдер шукає попутників для подорожі навколо Місяця
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Маедзава сказав, що оплатить усю поїздку, тому ті, хто прибудуть на борт, летітимуть безплатно.
У своєму Твіттері він опублікував відео з деталями відбору попутників.
Кандидати мають відповідати двом критеріям: вони мають просувати "будь-яку діяльність", в якій вони беруть участь, "якимось чином допомагати іншим людям та суспільству", й "бути готовми підтримувати інших членів екіпажу, які поділяють схожі прагнення", - сказав Маедзава.
"Я викупив усі місця, тому це буде приватна поїздка", - додав мільярдер.
Місія під назвою dearMoon, про яку йдеться, має вилетіти в 2023 році.
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