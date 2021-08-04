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Пекін - "столиця мільярдерів" зі списку Forbes

Вивчивши щорічний список найбагатших людей Forbes, редакція видання підрахувала, що на сьогодні в столиці Китаю проживають 100 багатіїв
У Пекіні на сьогодні проживають більше мільярдерів, ніж у будь-якому іншому місті світу.
Пекін - "столиця мільярдерів" зі списку Forbes Фото: Фінанси 24

Вивчивши щорічний список найбагатших людей Forbes, редакція видання підрахувала, що на сьогодні в столиці Китаю проживають 100 багатіїв, що на 33 мільярдери більше, ніж було минулого року, повідомляє "Укрінформ".

Їх не набагато більше, ніж у Нью-Йорку, де проживають 99 мільярдерів. Американське місто протягом останніх семи років утримувало перше місце за кількістю багатих людей, які там проживають. Однак швидке стримування поширення коронавірусу в Китаї, зростання кількості його технологічних компаній та фондових ринків допомогли Пекіну посісти перше місце.

При цьому власний капітал мільярдерів Нью-Йорка все одно на 80 мільярдів доларів більший, ніж у їхніх колег із Пекіна.

Найбагатший житель Пекіна - Чжан Імінь, засновник програми для обміну відео TikTok і генеральний директор його материнської компанії ByteDance. Його власний капітал становить 35,6 млрд доларів. На противагу цьому, капітал найбагатшого жителя Нью-Йорка, колишнього мера Майкла Блумберга, становить 59 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Лондон - на першому місці у світі за кількістю доларових мільйонерів

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08 04 2021 13:33
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