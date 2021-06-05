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Blue Origin запустить туристичний політ в космос вже цього року

Наразі невідомо, чи буде сам Безос летіти 20 липня
Компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявляє, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.
Blue Origin запустить туристичний політ в космос вже цього року Фото: Економічна правда

Серед космонавтів, ймовірно, буде і персонал компанії, але одне місце є на онлайн-аукціоні, повідомляє "Економічна правда".

Наразі невідомо, чи буде сам Безос летіти 20 липня.

Польоти New Shepard призначені для перевезення пасажирів по прямій вгору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км. 100 км над рівнем моря - це так звана лінія Кармана, яка є умовною межею між атмосферою Землі та космосом.

New Shepard висотою 18 м і шириною 4 м є багаторазовим космічним апаратом. Бустерна установка піднімає герметичне пасажирське судно на висоту приблизно 76 км. Імпульс підносить капсулу вгору в космос, перед тим як вона опуститься на землю під трьома парашутами. Ракета-носій також повертається додому.

Нагадаємо, що американський космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем з чотирьох астронавтів повернувся на Землю. Корабель успішно приводнився в Атлантичний океан

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06 05 2021 12:34
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