Blue Origin запустить туристичний політ в космос вже цього року
Серед космонавтів, ймовірно, буде і персонал компанії, але одне місце є на онлайн-аукціоні, повідомляє "Економічна правда".
Наразі невідомо, чи буде сам Безос летіти 20 липня.
Польоти New Shepard призначені для перевезення пасажирів по прямій вгору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км. 100 км над рівнем моря - це так звана лінія Кармана, яка є умовною межею між атмосферою Землі та космосом.
New Shepard висотою 18 м і шириною 4 м є багаторазовим космічним апаратом. Бустерна установка піднімає герметичне пасажирське судно на висоту приблизно 76 км. Імпульс підносить капсулу вгору в космос, перед тим як вона опуститься на землю під трьома парашутами. Ракета-носій також повертається додому.
Нагадаємо, що американський космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем з чотирьох астронавтів повернувся на Землю. Корабель успішно приводнився в Атлантичний океан
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