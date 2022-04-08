Близько 300 тисяч українців не отримають пенсію за серпень

Українські пенсіонери, які опинилися на тимчасово окупованих територіях та свого часу обрали отримувати виплати через "Укрпошту", у серпні не отримають пенсії

Українські пенсіонери, які опинилися на тимчасово окупованих територіях та свого часу обрали отримувати виплати через "Укрпошту", у серпні не отримають пенсії.

Мова йде про приблизно 300 тис. людей.

В "Укрпошті" заявили, що робота відділень на окупованих територіях з 1 серпня більше неможлива. З початку поточного місяця компанія працює виключно на території, підконтрольній Україні, оскільки окупанти становлять загрозу життю працівників компанії та унеможливлюють доставку грошей пенсіонерам.

В той же час, в міністерстві соцполітики повідомили про спосіб, який вирішили застосовувати для пенсіонерів, які перебувають на окупованих територіях.

За словами очільниці відомства Оксани Жолнович, коли немає фізичної можливості передати виплати людині, тоді ці кошти переказують до "Ощадбанку". Гроші у банку можуть перебувати 30 днів.

Якщо за цей час людина не зможе забрати свою виплату, тоді шукатимуть через "Приватбанк" усі можливі рахунки, які одержувач колись відкривав, та перекидають гроші туди.