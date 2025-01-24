Близько 4000 військових КНДР загинуло на Курщині – розвідка Британії

Загальна ж кількість втрат становить більше третини від початкового відправлення північнокорейців.

В розвідці заявили, що станом на січень цього року на російсько-українській війні Північна Корея втратила порядка 4000 військових, які воювали на боці рф у Курській області.

Про це йдеться в огляді міністерства оборони Великої Британії.

"Станом на середину січня 2025 року сили Північної Кореї з високою ймовірністю зазнали близько 4 тисяч втрат у наступальних бойових діях проти українських військ у Курській області РФ. З них приблизно чверть загинули в бою", - йдеться в дописі.

В аналізі написано, що загальна кількість втрат становить більше третини від приблизно 11 тисяч бойових підрозділів КНДР, розгорнутих на Курщині.

На тлі великих бойових втрат війська КНДР досягли лише тактичних успіхів у Курській області.

Розвідка долдає, що війська рф і КНДР майже напевно стикаються з труднощами оперативної сумісності.

"Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в російську структуру командування і управління", – додали у розвідці.

Днем раніше британська розвідка писала, що Іран і росія посилюють співпрацю, але на фоні збереженої недовіри.