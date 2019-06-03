CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 500 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" здалися представникам опозиційного альянсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Близько 500 бойовиків ІДІЛ здалися силам міжнародної коаліції в Сирії
Поблизу іранського кордону триває штурм Багуза - останнього населеного пункту, захопленого бойовиками
Фото: Reuters
Бойовики були серед хвилі людей, які покинули село Багуз біля сирійсько-іранського кордону, що зазнало авіаудару з боку очолюваної США міжнародної коаліції, повідомляє LB.ua з посиланням на телеканал CNN.
Як заявив у своєму Twitter представник опозиційного альянсу Мустафа Балі, загалом зі села, яке називають останнім анклавом ІД у Сирії, 6 березня евакуювали 3,5 тис. осіб.
Нагадаємо, що у сирійському місті Ідліб, яке контролюють повстанці, унаслідок подвійного теракту загинули щонайменше 24 людини.
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06 03 2019 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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