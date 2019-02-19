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Унаслідок двох вибухів у Сирії загинули щонайменше 24 людини

Ще 51 людину поранено
У сирійському місті Ідліб, яке контролюють повстанці, унаслідок подвійного теракту загинули щонайменше 24 людини.
Унаслідок двох вибухів у Сирії загинули щонайменше 24 людини Фото: AFP

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, серед загиблих четверо дітей. Спершу в центральній частині міста вибухнув замінований автомобіль, зазначає SBS.

Після того, як на місце теракту прибули автомобілі швидкої допомоги, підірвався замінований мотоцикл.

Правозахисники також повідомили, що 20 осіб із 24 загиблих були мирними жителями.

Також, 29 січня у Сирії внаслідок обстрілу цивільної зони військами режиму Асада загинули більше 12 людей. Під обстріл потрапило місто Марат-аль-Нуман.

Нагадаємо, що у сирійському місті Афрін стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого три людини загинули і близько 20 осіб отримали поранення.

 
 

 

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19 02 2019 11:16
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