Унаслідок двох вибухів у Сирії загинули щонайменше 24 людини

У сирійському місті Ідліб, яке контролюють повстанці, унаслідок подвійного теракту загинули щонайменше 24 людини.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, серед загиблих четверо дітей. Спершу в центральній частині міста вибухнув замінований автомобіль, зазначає SBS.

Після того, як на місце теракту прибули автомобілі швидкої допомоги, підірвався замінований мотоцикл.

Правозахисники також повідомили, що 20 осіб із 24 загиблих були мирними жителями.