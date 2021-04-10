Близько третини українців готові знову обрати Зеленського президентом

Якби вибори президента України відбувалися найближчим часом, то 32% українців, які точно підуть на вибори й визначилися з кандидатурою, проголосували б за нинішнього президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Соціально-політичні настрої українців: вересень-2021", проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group.

Як зазначено в прес-релізі інституту, рейтинг Зеленського зріс на 2% порівняно з червнем.

"Тобто за нього зараз готові проголосувати 32% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Тоді як рейтинг його найближчих конкурентів Петра Порошенка та Юрія Бойка знизився на 2% і 1% відповідно. Обидва мають по 12% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Четверте місце стабільно посідає Юлія Тимошенко - 11% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Водночас зріс рейтинг Володимира Гройсмана та Євгена Мураєва до 7% серед тих, хто визначився і піде на вибори", - йдеться в релізі.

У ньому уточнюється, що найбільше підтримує Зеленського молодь до 24 років - 39% респондентів.

"Зі збільшенням віку респондентів їхня готовність голосувати за нього зменшується, і серед людей старшого віку становить лише 21%. Натомість старші люди втричі частіше підтримують Бойка (13% проти 4% серед молоді)", - наголошують в інституті.

Там зазначають, що за регіональним розподілом нинішній президент закріпив електоральне лідерство на Заході з 23% проти 16% у Порошенка і на півдні з 24% проти 13% в Бойка. В центрі президент утримує перше місце з 22% проти 10% у Порошенка та 10% у Гройсмана.

"Навіть на сході Зеленський випереджає Бойка - відповідно 27% до 16%. Проте Донбас залишається відверто проблемним регіоном для Зеленського - там він беззаперечно програє Бойку - 16% до 29%. Порівняно невелика підтримка в Донецькій і Луганській областях корелює з низькою довірою там до нинішнього глави держави й більшою часткою тих, хто виступає за дострокові президентські вибори", - йдеться в релізі.

У ньому уточнюється, що більшість громадян України, а саме 81%, планують голосувати на президентських виборах. Не мають такого наміру 16%, не визначилися 3% громадян.

Крім того, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то 23% опитаних проголосували б за партію "Слуга народу". На другому та третьому місцях за електоральними уподобаннями громадян "ОПЗЖ" - 16% серед тих, хто визначився і піде на вибори, і партія "Європейська солідарність" - 15% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Так само, як у президентському рейтингу, партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" посідає четверте місце - 14% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Менше голосів отримала парія Ігоря Смешка "Сила і честь" - 7% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

"Не подолали п'ятивідсоткового бар'єра в абсолютних показниках, отримавши по 4% серед тих, хто визначився і піде на вибори, партії "Українська стратегія Гройсмана" і Мураєва "Наші". Також Партія Шарія" і "Партія Притули" - кожна отримала по 3% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Партія "Голос" отримала 2% серед тих, хто визначився і піде на вибори", - повідомляють в інституті.

Там уточнюють, що порівняно з настроями респондентів щодо участі в президентських виборах частка охочих голосувати за народних депутатів трохи нижча - 70% заявляють про своє бажання голосувати на парламентських виборах. Проте 25% не підуть на парламентські вибори й не голосуватимуть. Ще 5% громадян не визначилися.

Всеукраїнське соціологічне дослідження "Соціально-політичні настрої українців: вересень-2021" проводив Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group серед 2400 респондентів на всій території України в період з 18 по 28 вересня 2021 року. Похибка становить не більше ніж 2%.

Нагадаємо, що напередодні президент України заявив, що ще не вирішив щодо другого президентського терміну. Раніше Зеленський заявив, що бажає виконати усі обіцянки до завершення каденції.