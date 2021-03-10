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Зеленський про другий президентський термін: я ще нічого не вирішив

Він пояснив свої слова щодо тривалості президенства, поки не виконає всі обіцянки
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив щодо другого президентського терміну.
Зеленський про другий президентський термін: я ще нічого не вирішив Фото: Ukrinform

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на брифінг.

"Я нічого не вирішив з другого терміну", - заявив він.

Раніше Зеленський заявив, що бажає виконати усі обіцянки до завершення каденції. Сьогодні він пояснив ці слова.

"Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% нашої програми, і я говорив, що якщо ми не будемо працювати у Раді, і якщо буде постійно політичний спам, то ми не встигнемо це зробити. А я хочу встигнути зробити все, що обіцяв. Але це не значить, що якщо я це встигну зробити за 4,5 роки, то я за півроку до кінця каденції піду. Ні, я попрацюю", - заявив він.

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03 10 2021 15:15
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