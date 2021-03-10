Зеленський про другий президентський термін: я ще нічого не вирішив
Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на брифінг.
"Я нічого не вирішив з другого терміну", - заявив він.
Раніше Зеленський заявив, що бажає виконати усі обіцянки до завершення каденції. Сьогодні він пояснив ці слова.
"Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% нашої програми, і я говорив, що якщо ми не будемо працювати у Раді, і якщо буде постійно політичний спам, то ми не встигнемо це зробити. А я хочу встигнути зробити все, що обіцяв. Але це не значить, що якщо я це встигну зробити за 4,5 роки, то я за півроку до кінця каденції піду. Ні, я попрацюю", - заявив він.
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